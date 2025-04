Kłopoty Rosjanina. Może pogrążyć polski klub

1,778 - to średnia Sajfutdinowa po dwóch kolejkach ligowych. Bardzo udany mecz u siebie z Betard Spartą Wrocław (10 punktów i 2 bonusy) i tragiczny w Gorzowie z Gezet Stalą Gorzów (4 punkty). Choć wynik w Toruniu był dobry to Rosjanin z polskim paszportem do najszybszych nie należał. Rzadko się zdarza, kiedy zdobywa dwa bonusy. W 2023 i 2024 miało to miejsce zaledwie raz.

Sajfutdinow ma zamknięte drzwi do czołowych tunerów

Sajfutdinow w Polsce miał postawić na dwóch tunerów - Joachima Kugelmanna oraz Witolda Gromowskiego. W ostatnich latach korzystał także z Holendra, Berta van Essena. W środowisku mówi się, że ma zamknięte drzwi do dwójki najlepszych tunerów na świecie - Ashleya Hollowaya oraz Ryszarda Kowalskiego. To wszystko przez wydarzenia z przeszłości.

W lidze brytyjskiej Sajfutdinow ma testować rozwiązania identyczne jak Leon Madsen związane z silnikami, które tuninguje włoska firma GM. To może być klucz do sukcesu. Obecnie te rozwiązania średnio wypadają, co widać po wynikach Madsena, ale gdy zostaną one odpowiednie dopasowane to mogą zrobić furorę. Przede wszystkim ze względu na koszta tych rozwiązań.