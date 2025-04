Ołeksandr Usyk: Dziękuję Bogu, że w moim zespole pojawił się taki człowiek

- Z kilku kropli krwi widzą, w jakim stanie jest moje ciało. Czy jestem zmęczony, co mam jeść, monitorują ochraniacze na zęby . Sprawdzają takie rzeczy, które wcześniej były w ogóle nie do wyobrażenia, że można je analizować i wykorzystywać do tego, by utrzymywać się w najlepszej formie - zaznaczył Usyk. A następnie zwrócił się z małym apelem do tych wszystkich, którzy także chcieliby poszukać u siebie rezerw.

- To jest XXI wiek i trzeba szukać sposobów, nawet jak sami tego nie rozumiecie. Znajdźcie ludzi, którzy to wiedzą, dlatego że to jest wasze ciało i wasza kariera. Ja chcę dalej dobrze żyć po tym, jak zakończę karierę, a nie na przykład zapisywać nazwisko swojego sąsiada, żeby go nie zapomnieć. I nie słuchajcie pseudoekspertów z Instagrama. Bo ja ostatnio jednego takiego spotkałem, który powiedział, że awokado to białko. Oczywiście może jakiś procent białka tam jest, ale on próbował wykazywać, że ma rację

Usyk: Nawet jeśli trening jest nie do zniesienia, jest to przejściowe. Dalej będą zwycięstwa

- Wszystko wychodzi z głowy i bardzo ważne jest to, jak podchodzicie do życia, do sportu, do nauki, do pracy, do wszystkiego. Jak rano myję zęby, uśmiecham się do siebie w lustrze i myślę o tym, jak wspaniały będzie dzień i jak wspaniały czeka mnie trening. Nawet jeśli ten trening jest nie do zniesienia, czasem tak bywa, to myślę o tym, że jest to przejściowe, że kiedyś się skończy i dalej będą zwycięstwa. Bo jeśli robisz coś i myślisz, że teraz umrzesz, to umrzesz. Jeśli myślisz, że ci się nie uda, to się nie uda. To, z jaką głową podchodzisz do największych wyzwań i najcięższych przeciwników, odróżnia sportowców. Czasami tętno, podczas bardzo ciężkiego treningu, skacze do nieba, ale przywykniesz do tego i będziesz stawiał sobie coraz wyżej poprzeczkę - doskonale w rolę prelegenta wczuł się Ukrainiec.