Nocna batalia Rybakiny w Madrycie. Mistrzyni US Open za burtą, Polka w centrum wydarzeń

Dobiegła końca rywalizacja w drugiej rundzie singla podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie. Ostatnim meczem tej fazy był pojedynek z udziałem Jeleny Rybakiny, który wyznaczono jako drugie starcie od godz. 20:00 na obiekcie Manolo Santana Stadium. Reprezentantka Kazachstanu zmierzyła się z powracającą do gry po problemach zdrowotnych Biancą Andreescu. 25-latka pokonała mistrzynię US Open 2019 - 6:3, 6:2. A wszystkie te wydarzenia odbywały się na oczach Marty Mrozińskiej, która sędziowała to spotkanie.