Kibic oszalał po Super Bowl! Nagranie podbija sieć

Super Bowl: Kibic oszalał po porażce Eagles

W samej końcówce Chiefs "kradli" czas, a decydujący kop, dający im triumf w Super Bowl, Harrison Butker wykonał zaledwie kilka sekund przed końcem . Eagles mieli jeszcze co prawda szansę na wykonanie akcji, ale Jalen Hurts nie zdołał wykonać dobrego, długiego podania i szansę na zwycięstwo przepadły.

Fani Eagles nie mogli przeboleć porażki. Hitem sieci stało się nagranie z domu jednego z kibiców , który nie mogąc zrozumieć tego, co się wydarzyło na boisku, zaczyna demolować telewizor, na którym wraz z przyjaciółmi oglądał ten mecz.

Filmik, pokazujący jak wielkie emocje towarzyszą Amerykanom podczas Super Bowl, błyskawicznie obiegł media społecznościowe i ma miliony wyświetleń. Komentujący zwrócili jednak uwagę, że nie jest to szczególnie zdrowa reakcja na porażkę, nawet w tak ważnym spotkaniu. Żartowano również, że zapewne to nie on płacił za telewizor.