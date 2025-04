To koniec dla Danielle Collins. Bolesna porażka, a potem taka przykra wiadomość

Jessica Pegula przystępowała do turnieju WTA 500 w Charleston z szansą na to, by przy ewentualnym triumfie w całej imprezie awansować na trzecie miejsce w rankingu, wyprzedzając swoją rodaczkę - Coco Gauff. W pierwszych dwóch spotkaniach poradziła sobie dobrze. Pokonała Irynę Szymanowicz i Ajlę Tomljanović bez straty seta, dzięki czemu pewnie awansowała do ćwierćfinału zmagań na amerykańskiej mączce. Reklama

Dzisiaj czekało ją hitowe zestawienie z broniącą tytułu - Danielle Collins. Dla niżej notowanej reprezentantki Stanów Zjednoczonych był to niezwykle ważny pojedynek w kontekście jej losów w kobiecym rankingu. Ewentualna porażka z finalistką turnieju Miami Open mogła sprawić, że w poniedziałkowym notowaniu wypadnie z TOP 30. Był to scenariusz prawdopodobny, bowiem to Pegula występowała w roli faworytki. Nie tylko ze względu na swoją pozycję w rankingu, ale również fakt, że Jessica prowadziła 4-0 w bezpośrednich bataliach ze swoją rodaczką. Szykowała się elektryzująca rywalizacja.

Jessica Pegula odwróciła losy pojedynku z Danielle Collins w ćwierćfinale WTA 500 w Charleston

Collins naciskała od samego początku. Wygrała sześć akcji na starcie pojedynku. Dopiero wtedy Pegula zagościła na tablicy wyników. Odwróciła rezultat gema ze stanu 0-30 i wyrównała na 1:1. Po chwili obserwowaliśmy rywalizację na przewagi przy serwisie Danielle, ale wciąż nie doszło do żadnego break pointa. Ten pojawił się w trakcie czwartego rozdania. Wówczas broniąca tytułu Amerykanka wypracowała sobie okazję na przełamanie i od razu ją wykorzystała. Od tego momentu Collins na dobre przejęła stery w premierowej odsłonie starcia. Gra toczyła się na jej warunkach, Jessica często była spóźniona do piłek. Ostateczny wynik partii okazał się deklasacją ze strony Danielle. Triumfowała aż 6:1 po niecałych 30 minutach gry. Reklama

Mistrzyni Charleston Open 2024 nie zamierzała zwalniać tempa i dyktowała warunki także na początku kolejnego seta. Już na "dzień dobry" wywalczyła przełamanie, a później je potwierdziła utrzymanie własnego podania i zrobiło się już 2:0 dla Collins. Trzeci gem okazał się ważny z perspektywy Peguli. Przegrywała już 15-30, ale ostatecznie zdołała odwrócić losy rywalizacji w trakcie rozdania i złapała jeszcze kontakt z przeciwniczką. Emocje rosły z każdą minutą. W czwartym gemie obie miały swoje szanse na dołożenie kolejnego "oczka". Za drugim break pointem Jessica zdołała wyrównać na 2:2, a wściekła Danielle po przegraniu istotnej akcji cisnęła rakietą o kort.

To był niezwykle istotny moment. Pegula wróciła do gry na dobre, a po stronie Collins dało się zauważyć coraz więcej emocji. W trakcie ósmego rozdania triumfatorka premierowej odsłony pojedynku nie zdołała wykorzystać żadnej z dwóch okazji na 4:4 i doszło do kolejnego przełamania. Przy stanie 5:3 czwarta rakieta świata serwowała po zwycięstwo w partii. Przegrała pierwszy punkt, ale później zgarnęła cztery z rzędu. Rezultatem 6:3 doprowadziła do decydującego seta. Reklama

Trzecia odsłona pojedynku była już w zasadzie teatrem jednej aktorki. Finalistka z Miami grała cierpliwie i korzystała z błędów dostarczanych przez rywalkę. Jessica bardzo pewnie utrzymywała swoje podania i wykorzystywała break pointy przy serwisie przeciwniczki. Ostatecznie Pegula nie straciła ani jednego gema w decydującej partii i triumfowała w całym spotkaniu 1:6, 6:3, 6:0, podwyższając jednocześnie bilans bezpośrednich starć do stanu 5-0. W półfinale WTA 500 w Charleston zagra z Qinwen Zheng lub Jekateriną Aleksandrową. Z kolei Danielle Collins nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem i wypadnie z TOP 30 kobiecego zestawienia.

Jessica Pegula / RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP

Danielle Collins / WILLIAM WEST / AFP / AFP