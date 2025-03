Donald Trump zarządził, łyżwiarze oprotestowali

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym odbyły się w Bostonie i wydarzenie to przejdzie do historii nie tylko ze względu na wyniki, ale również z innych powodów. Zasłużona para łyżwiarska, Sara Conti i Niccolo Macii, postanowili pokazać dobitnie, co myślą o jednym z zarządzeń Donalda Trumpa dotyczącym sportu.