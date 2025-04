Trzęsienie ziemi w tenisie, ITIA ogłasza. Pięć dyskwalifikacji naraz, jedna dożywotnia

Sprawa Świątek trafiła jeszcze później do Światowej Agencji Antydopingowej, ale w połowie stycznia WADA ogłosiła, że nie zamierza składać żadnej apelacji. Argumenty Igi uznano za wiarygodne, ponadto nie znaleziono żadnych uchybień w procesie. Inaczej potoczyła się sytuacja z Jannikiem Sinnerem w roli głównej. Włoch, który również otrzymał pozytywny wynik testu antydopingowego w ubiegłym sezonie, początkowo dostał od ITIA jeszcze łagodniejszą karę od Polki, ale WADA miała jednak zastrzeżenia co do przebiegu całego procesu i złożyła apelację. Po obustronnym porozumieniu ostatecznie przyznano tenisiście z Italii trzymiesięczne zawieszenie, które obowiązuje od początku lutego do pierwszych dni maja. W związku z tym zobaczymy 23-latka w zawodach dopiero podczas turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie.