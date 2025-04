Wrze po kongresie UEFA. Szewczenko zareagował na porażkę, nie szczędził gorzkich słów

Belgrad na początku kwietnia stał się przez chwilę europejską stolicą futbolu. To właśnie w tym serbskim mieście miał miejsce kongres UEFA, podczas którego wybrano między innymi nowe osoby do Komitetu Wykonawczego. Do tego zaszczytnego grona planował dołączyć Cezary Kulesza. Sternik Polskiego Związku Piłki Nożnej przegrał jednak w wyborach. Do tego by cieszyć się z sukcesu zabrakło mu około ośmiu głosów.

