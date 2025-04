Burza wokół księcia Harry'ego i Meghan Markle. Ustąpili w cieniu skandalu

Książę Harry chciał, by dyrektorka wydała oświadczenie

W telewizji Sky News pojawił się wywiad z dyrektorką Sentebale, która wyjaśniła ze swojej perspektywy, co miało być przyczyną rezygnacji Harry'ego ze wspierania organizacji. W 2024 roku doszło do wydarzeń podczas charytatywnego meczu polo, na którym nieoczekiwanie pojawiła się Meghan Markle. Organizatorzy w ogóle nie byli na to przygotowani.

Jedno ze zdjęć pokazuje sytuację, w której Harry i Meghan trzymają puchar. Choć początkowo to dyrektorka, dr Sophie Chandauka trzymała trofeum wspólnie z Harrym, Meghan miała przymusem zająć jej miejsce i tym samym ustawić szefową fundacji obok siebie. Incydent, do którego doszło w związku z działaniem księżnej, okazał się brzemienny w skutkach - w mediach krytykowano Markle za jej postawę. W wywiadzie, którego Chandauka udzieliła 29 marca dla "Financial Times", ujawniła, że od tamtego momentu relacje z księciem Harrym są napięte. Ten żądał, by fundacja wydała oświadczenie, w którym obroniłaby Meghan Markle przez krytyką ze strony opinii publicznej. Na to Chandauka się jednak nie zgodziła.