Nie żyje Carlos Suarez. Zginął na planie filmowym

Niezwykle smutne wieści docierają do nas z Hiszpanii. Cieszący się ogromną popularnością w środowisku sportów ekstremalnych Carlos Suarez brał udział w zdjęciach do filmu, jednak podczas kręcenia jednej ze scen doszło do tragicznego wypadku. Mimo błyskawicznej reakcji odpowiednich służb i medyków, życia 52-latka nie udało się uratować.