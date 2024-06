Gdańsk stolicą triathlonu po raz czwarty

Od 14 do 16 czerwca 2024 r. w Gdańsku odbędą się jedne z najatrakcyjniejszych zawodów triathlonowych w Europie – LOTTO Challenge Gdańsk powered by PGE. Zarówno zawodowe sportsmenki i sportowcy oraz zawodniczki i zawodnicy uprawiający triathlon amatorsko będą mieli do wyboru start na dystansie sprinterskim, olimpijskim oraz najbardziej prestiżowym, zaliczanym do cyklu Challenge Family, dystansie średnim. (1,9 km pływania/90 km jazdy rowerem /21 km biegu). W ramach wydarzenia odbędą się także zawody dla dzieci Trefl Aquathlon Gdańsk oraz charytatywny bieg rekreacyjny dla kobiet Challenge Women by Brooks.