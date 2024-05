Aryna Sabalenka nie wytrzymała, absolutna furia. Obłęd w meczu ze Świątek

Aryna Sabalenka jeszcze jakiś czas temu uchodziła za bardzo nerwową tenisistkę, co często przekładało się na serie błędów w kolejnych spotkaniach. Najbardziej ten aspekt mentalny przekładał się na podwójne błędy serwisowe, które dość często popełniała. Od jakiegoś czasu jednak Białorusinka wyraźnie poczyniła postęp w tym elemencie i panowanie nad emocjami stało się dla niej łatwiejsze. Z pewnością daleko Sabalence w tym aspekcie choćby do Igi Świątek, ale progres widoczny był gołym okiem.

Przekładało się to oczywiście także na wyniki, które stały się coraz lepsze, a Sabalenka bardziej stabilna w swojej grze. To z kolei sprawiło, że Białorusinka była jeszcze trudniejszą rywalką dla poszczególnych przeciwniczek. Przekonała się o tym choćby Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie . Obie panie spotkały się wówczas w finale tamtej imprezy i stworzyły naprawdę niesamowite widowisko, które zostanie na długo zapamiętane. Ostatecznie lepsza była Polka.

Sabalenka wpadła w furię. Nie wytrzymała

Białorusinka jednak udowodniła, że można ze Świątek na "mączce" rywalizować i naprawdę realnie się Polce postawić. W Rzymie znów kibicom przyszło oglądać rywalizację Świątek z Sabalenką i ponownie był to ostatni mecz turnieju. Świątek była wyraźną faworytką, ale można było założyć, że znów obejrzymy pełne emocji i jakości spotkanie. Początek należał jednak bezsprzecznie do Świątek, która od pierwszej piłki tego spotkania absolutnie dominowała na korcie w Rzymie.

To z kolei przełożyło się na zachowanie Sabalenki, która już w trzecim gemie pierwszego seta dała upust drzemiącym w niej emocjom. Te były najwyraźniej bardzo mocne, bo Białorusinka zdecydowała się zniszczyć swoją rakietę, a na tak wczesnym etapie seta, to objaw prawdziwej bezradności. Ostatecznie tego gema starsza z tenisistek przegrała i to we wręcz kompromitującym stylu, bo nie zdobyła nawet punktu. Świątek przełamała swoją rywalkę do zera.