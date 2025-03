Alexandra Eala dość niespodziewanie melduje się w ćwierćfinale Miami Open i to właśnie z nią Iga Świątek rozegra następny mecz na turnieju. Podczas gdy obie zawodniczki szykują się do pojedynku, media obiega niebywała wieść o Filipince. Jak ujawniają WTA i Akademia Rafaela Nadala, tenisistki miały okazję spotkać się poza kortem, i to w bardzo wyjątkowych okolicznościach. Do sieci trafiło zdjęcie. "Co za niesamowita historia" - podsumowano.