Wyjątkowe zdjęcie z Igą Świątek przypomniane po latach. Tak było w Miami

Iga Świątek w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu ograła Elinę Switolinę 7:6(5), 6:1 w meczu 1/8 finału Miami Open. O wejście do najlepszej czwórki imprezy powalczy z rewelacją turnieju, 19-letnią Alexandrą Ealą, absolwentką akademii tenisowej Rafaela Nadala na Majorce. Co ciekawe, Polka była na zakończeniu roku w tejże szkole przed dwoma laty, gdy m.in. to właśnie Filipinka odbierała dyplom ukończenia. Teraz spotkają się w całkiem innych okolicznościach. Reklama

Eala jeszcze przed imprezą na Florydzie była 140. w rankingu, a teraz już ma zapewnioną 102. pozycję. Wszystko dzięki wyeliminowaniu kolejno Katie Volynets, Jeleny Ostapenko i Madison Keys. Do tego doszło poddanie się przed meczem 1/8 finału przez Paulę Badosę. Jeśli młoda zawodniczka pokona Polkę, zapewni sobie wejście do najlepszej setki, co jak podkreśla hiszpańska "Marca" było jej głównym celem na sezon 2025. Osiągnięcie tego już w marcu byłoby dużym wyczynem.

Filipiński "Manila Bulletin" podkreśla, że to największe wyzwanie w dotychczasowej karierze nastolatki. 20. urodziny będzie obchodzić 23 maja. Przypomniano jednak, że widziała się już Igą Świątek na korcie i to właśnie w Miami. Stało się to w 2021 roku, gdy obie razem trenowały. Eala wrzuciła wtedy zdjęcie na Facebooka. Zamieszczamy je poniżej.

Iga Świątek i Alexandra Eala, 2021 r. (FB/Alexandra Eala) / Facebook / materiał zewnętrzny

W tym czasie wiele się zmieniło. Cztery lata temu Filipinka była juniorką, a Iga Świątek miała jeszcze dość niskie rozstawienie - "15". Raszynianka zatrzymała się wtedy na trzeciej rundzie, przegrała z Chorwatką Ają Konjuh, która dziś gra głównie w turniejach ITF-owskich. W styczniu bezowocnie próbowała zakwalifikować się Australian Open. Reklama

Eala w zeszłym roku brała udział również w turnieju w Miami, ale odpadła w drugiej rundzie kwalifikacyjnej. Tym razem otrzymała dziką kartę. Dzięki dobrym wynikom w drabince głównej ma już zapewnioną nagrodę pieniężną w wysokości 189 075 dolarów. Będzie to jej pierwszy ćwierćfinał imprezy WTA. Smak gry w "tysięczniku" znała w pewnym stopniu już wcześniej, bo w poprzednim sezonie wystąpiła w Wuhan.

Iga Świątek / Foto Olimpik/Nur Photo / AFP

Alexandra Eala / Ulises Ruiz / AFP