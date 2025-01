Loty w Oberstdorfie rozpoczęte. Dwie serie, trzech zwycięzców. Błysk Polaka

Równo o godzinie 14:30 rozpoczęła się pierwsza seria treningowa przed kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata na skoczni mamuciej w Oberstdorfie. Wiatr na starcie rywalizacji był dość delikatny, przez co mniej doświadczonym skoczkom trudno było złapać odpowiednie noszenie. Z tych początkowych prób jedynie ta Constantina Schmida (192,5 metra) wybijała się na tle konkurencji. Piotr Żyła osiągnął 178,5 m, co z pewnością nie jest dobrą wiadomością. "Wiewiór" jest lotnikiem, ale na pewno nie pomaga mu obecna słaba forma. Pozostaje najsłabszym ogniwem reprezentacji Polski.

Pierwsza seria treningowa: Paweł Wąsek czternasty

Niespodzianka w drugiej serii treningowej. Wąsek najgorszym z Polaków

Za chwilę jury obniżyło belkę z 22. na 20 (z której skok na 204,5 m oddał Zniszczoł), a zaraz później skrócono rozbieg jeszcze bardziej - do 18. stopnia. Była to jednak decyzja, która nie przetrwała długo, tylko na próby Zajca i Nikaido. Japończyk wylądował na 173. metrze, co skłoniło jury do powrotu na 20. belkę.