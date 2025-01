Bukowiecka i Swoboda ramię w ramię. Wielka niespodzianka, co za zmiana

Natalia Bukowiecka (do niedawna znana jeszcze pod swym panieńskim nazwiskiem Kaczmarek ) ma za sobą fantastyczny rok 2024, podczas którego sięgnęła po brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu oraz po złoto złoto mistrzostw Europy w Rzymie.

Teraz sportsmenka chce iść za ciosem także w roku 2025 i już szykuje się do największych wyzwań, starając się przy tym schodzić z utartych schematów. Jednym z przykładów takiego działania będzie jej udział w zbliżającym się ORLEN Cup .

ORLEN Cup Łódź. Natalia Bukowiecka wystąpi w biegu na 60 m

"W przygotowaniach do sezonu letniego zdecydowanie stawiamy z trenerem szybkość. Stąd mój start na 200 metrów w Luksemburgu przed kilkoma dniami" - opisywała przy tym zawodniczka w kwestii "ucinania dystansów". Jej słowa cytowano w oficjalnym komunikacie ze strony PZLA.

Bukowiecka kontra Swoboda, Skrzyszowska kontra Kambundji. W Łodzi szykują się zacięte zmagania

Dla Natalii Bukowieckiej będzie to pierwsza zaliczona "sześćdziesiątka" od prawie 10 lat. Co szczególnie istotne, w rywalizacji tej zmierzy się m.in. z Ewą Swobodą, a więc ekspertką od najkrótszych biegów. To bez wątpienia spotka się ze szczególną uwagą kibiców.