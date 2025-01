Kwalifikacje w Oberstdorfie. Daleki lot Forfanga i przebudzenie Żyły

W końcowej części serii doszło do sensacji. Marius Lindvik zaskoczył próbą na zaledwie 176,5 metra. Jego nota była gorsza o 2 punkty od Stocha i Bicknera, co oznaczało, że jeśli nie dojdzie do kolejnej wielkiej niespodzianki, to Norweg nie awansuje do sobotniej rywalizacji. Sportowy cud się nie zdarzył. Mistrz świata będzie mógł jedynie obejrzeć zmagania spod obiektu albo z hotelu.