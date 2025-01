Epicki bój Polki z finalistką Roland Garros. Dwa meczbole i... jeszcze 90 minut

Turniej w tunezyjskim kurorcie La Marsa jest dopiero trzecim dla Lindy Klimovicovej jako reprezentantki Polski, ale była juniorska półfinalistka Wimbledonu znów zachwyca. Tydzień temu awansowała tam do finału, teraz zameldowała się już w półfinale. Mało tego, wyszła ze sporych opresji w pojedynku ze swoją byłą rodaczką Laurą Samson, ubiegłoroczną finalistką juniorskiego Roland Garros. W drugim secie to "nowa" Polka miała dwie piłki meczowe, w trzecim dwóch punktów do końcowego triumfu brakowało rywalce.