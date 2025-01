FC Barcelona do tego sezonu podchodziła z planem, który zakładał, że w listopadzie - na 125. rocznicę istnienia klubu uda się wrócić na Camp Nou. Szybko jednak te początkowe założenia musiały zostać zweryfikowane, bo prace na legendarnym obiekcie nie posuwały się odpowiednio szybko do przodu. W związku z tym termin powrotu na Camp Nou został przełożony o kolejne kilka miesięcy. Tym razem planem był występ na tym obiekcie w lutym 2025 roku.

Szybko stało się jasne, że tak nie będzie. W połowie stycznia nowego roku "Duma Katalonii" oficjalnie poinformowała, że wydłuża swój pobyt na stadionie olimpijskim na wzgórzu Montjuic do końcówki kwietnia. "FC Barcelona ogłasza przedłużenie przepustki sezonowej na Estadi Olímpic Lluís Companys 2024/25 do 23 kwietnia 2025 r., czyli do dnia, w którym zaplanowano rozegranie meczu Barça - Mallorca w ramach 33. kolejki LaLigi. Przedłużenie obejmuje wszystkie mecze domowe LaLigi, Ligi Mistrzów UEFA i Pucharu Króla rozgrywane przez pierwszą drużynę mężczyzn do tej daty" - napisano w oficjalnym komunikacie.