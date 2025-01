Przełom u Piotra Żyły. Koszmar polskiego mistrza wreszcie się skończył

Piotr Żyła od przygotowań do sezonu 2024/2025 nie ustrzegł się problemów. Nasz mistrz bowiem nie mógł przejść odpowiedniego okresu przygotowawczego, a do sezonu przystąpił z pewnym jednym zaskakującym szczegółem. Na jego kasku bowiem nie widniał żaden sponsor, co wiązało się z wielkimi stratami finansowymi rzędu nawet miliona złotych. Jak się okazuje, ten koszmar już się skończył, co udało się zauważyć podczas lotów w Oberstdorfie.