Rośnie potęga, Polska przekona się o jej sile. Medalista igrzysk już może się żegnać

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej. Wysoka stawka starcia Portugalii z Hiszpanią

Młodszy z braci Costa dopiero za niecały miesiąc skończy 20 lat, ale już trzy sezony temu dawał pokaz swoich możliwości. Dziś razem z bratem Martimem (rocznik 2002) decydują o sile kadry, ale i rewelacji Ligi Mistrzów - Sportingu Lizbona. Trzecim asem w drugiej linii był starszy od nich Miguel Martins , ale 9 dni temu, tuż przed pierwszym spotkaniem, poinformowano o jego pozytywnym wyniku testu antydopingowego . I został zawieszony. Na Portugalię nie wpłynęło to jednak negatywnie, widać to w norweskiej części mundialu, bo tam drużyna Pereiry rozgrywa swoje spotkania.

Do drugiego etapu Portugalia przystępowała z dorobkiem cennych zwycięstw na Norwegią i Brazylią, w środę zremisowała w szlagierze tej grupy ze Szwecją 37:37 . Dzisiejszy mecz z Hiszpanią był dla niej najważniejszym testem, stawką de facto był awans jednych lub drugich do ćwierćfinału. A rok temu w podobnej próbie Portugalczycy jednak zawiedli, przegrali najważniejszy mecz w mistrzostwach Europy ze Szwecją 33:40.

Koncert zaczął dawać młodszy z braci Costa (siedem trafień w drugiej połowie), wspomagał go potężny obrotowy Victor Iturriza, ważnym punktem był Salvador Salvador. No i w bramce dwoił się i troił zaledwie 20-letni Diogo Rêma (12 interwencji). To on na trzy minuty przed końcem obronił rzut Imanola Garciandii, przy stanie 31:28. Hiszpanie już się nie podnieśli, przegrali 29:35.