Nagła wiadomość Świątek do Keys po porażce. Wpis Polki rozszedł się błyskawicznie, trzy zdania

Iga Świątek miała ogromną szansę, aby po raz pierwszy w karierze zagrać w finale Australian Open. Polka, podobnie jak w 2022 roku, doszła do półfinału turnieju. W tym spotkała się z Madison Keys i ostatecznie to reprezentantka Stanów Zjednoczonych okazała się lepsza i zagra w kluczowym spotkaniu. Kilkanaście godzin po porażce Świątek wystosowała publiczną wiadomość do rywalki i skierowała do niej trzy wymowne zdania.