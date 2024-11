Wielka zmiana u Igi Świątek, teraz to przyznała. "Było mi łatwiej"

Reprezentacja Polski osiągnęła najlepszy wynik w historii swoich występów w Billie Jean King Cup. W 1/8 finału pokonały gospodynie z Hiszpanii, a w ćwierćfinale Czeszki. Niestety w poniedziałkowym półfinale zatrzymały się na Włoszkach. Rywalizacja nie zaczęła się dobrze - niespodziewanie Magda Linette przegrała z Lucią Bronzetti , a próbująca odrabiać straty Iga Świątek uległa w pierwszym secie Jasmine Paolini. Reklama

Raszynianka była jednak w stanie odwrócić losy rywalizacji z finalistką tegorocznego Rolanda Garrosa i Wimbledonu. To oznaczało, że o awansie do finału przesądzi starcie deblowe. Po stronie biało-czerwonej zagrały Świątek i Katarzyna Kawa, a w barwach Italii wystawiono Paolini i Sarę Errani. Polki przegrały 5:7, 5:7 i odpadły z turnieju w Andaluzji. Wiceliderka światowego rankingu i kapitan Dawid Celt wzięli udział jeszcze w konferencji prasowej.

- Szczerze mówiąc, chyba nigdy nie byłam tak zmęczona, również z powodu ostatniego meczu, ale nie żałuję. Walczyłam o każdą piłkę. Tak, był może jeden punkt zwrotny, który mogłam rozegrać lepiej, zawaliłam go taktycznie. Ale ogólnie rzecz biorąc, walczyłyśmy do końca i dałyśmy z siebie wszystko. Nie sądzę, żebym jutro (we wtorek - red.) po przebudzeniu miała jakąkolwiek siłę, czuję jakby wszystko było obolałe. Dzisiaj po prostu starałam się przetrwać fizycznie - przyznała "dwójka" zestawienia WTA.

Iga Świątek: "W tym roku było mi łatwiej grać jako numer 1"

Została dopytana o singlową potyczkę z Paolini. Nasza rodaczka przyznała, że w drugim secie mimo wygrania go uciekła jej trochę energia, która wróciła w trzeciej partii. Przyznała, że "wpuściła" Włoszkę do wyrównanej rywalizacji, co wcześniej w ich meczach się nie zdarzało. Reklama

Przez większość sezonu 2024 grała z mianem liderki rankingu. Tak było już w 2023 r., ale wtedy "jedynka" pętała jej nogi. Teraz to się zmieniło.

Myślę, że w tym roku było mi łatwiej grać jako numer 1. W zeszłym zmagałam się z tym. Powiedziałabym, że ten sezon wyglądał inaczej po Rolandzie Garrosie, pierwsza część była idealna. Druga to wzloty i upadki. Będę potrzebowała trochę czasu na analizę, jeździłam od turnieju do turnieju. Rozpocznę nowy sezon z nowymi celami i już nie mogę się doczekać, ponieważ nie mieliśmy czasu z Wimem (Fissettem - red.), aby dużo ćwiczyć. Miło więc będzie tego spróbować ~ Iga Świątek

Głos zabrał także Celt. - Czy możemy pójść dalej w kolejnych latach? Myślę, że tak. Będziemy walczyć o więcej. Dzisiejsze wyniki bolą, to na pewno, ale taki jest sport. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa. Zostawiliśmy na korcie wszystko, co mieliśmy. To właśnie obiecaliśmy przed zawodami. Jestem dumny z mojej drużyny i z moich zawodniczek. Iga jest prawdziwą liderką. Dziękuję, Iga. Byłaś niesamowita. Tak, wciąż jestem pełen emocji. Za nami trzy wyczerpujące dni - zakończył.

/ INTERIA.PL / interia "As Sportu 2024". Wybierz z nami finałową 16 plebiscytu Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski (wioślarstwo) Natalia Bukowiecka (Kaczmarek) (lekkoatletyka - biegi) Tomasz Fornal (siatkówka) Magdalena Fręch (tenis) Norbert Huber (siatkówka) Hubert Hurkacz (tenis) Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga i Martyna Swatowska-Wenglarczyk (szermierka) Aleksandra Kałucka (wspinaczka sportowa) Jakub Kochanowski (siatkówka) Robert Kubica (sporty motorowe) Bartosz Kurek (siatkówka) Wilfredo Leon (siatkówka) Robert Lewandowski (piłka nożna) Magda Linette (tenis) Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo) Wojciech Nowicki (lekkoatletyka - rzut młotem) Ewa Pajor (piłka nożna) Daria Pikulik (kolarstwo) Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka - biegi) Jeremy Sochan (koszykówka) Magdalena Stysiak (siatkówka) Ewa Swoboda (lekkoatletyka - biegi) Wojciech Szczęsny (piłka nożna) Julia Szeremeta (boks) Iga Świątek (tenis) Anita Włodarczyk (lekkoatletyka - rzut młotem) Joanna Wołosz (siatkówka) Jan Zieliński (tenis) Piotr Zieliński (piłka nożna) Bartosz Zmarzlik (żużel) Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie) Zagłosuj

Reklama Masz na myśli, że to nie miało znaczenia?!”. Iga zaskoczona słowami dziennikarza. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek / AFP

Dawid Celt i Iga Świątek / AFP