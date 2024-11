Odesłała Igę Świątek i spółkę do domu. Po boju o finał zaczęła mówić o Polakach

Jako pierwsza na korcie w poniedziałek zameldowała się Magda Linette, która dość nieoczekiwanie przegrała z Lucią Bronzetti. A to oznaczało, że Iga Świątek musi wygrać z Jasmine Paolini, by przedłużyć szanse naszych zawodniczek na awans. Druga rakieta świata stanęła na wysokości zadania i w trzysetowym boju okazała się lepsza od Włoszki , która ma za sobą kapitalny sezon i obecnie plasuje się na czwartym miejscu w rankingu WTA.

Billie Jean King Cup. Jasmine Paolini krótko po meczu z Polkami

Po meczu o komentarz jeszcze na korcie poproszono Paolini, która przyzwyczaiła kibiców do tego, że jest niemal zawsze uśmiechnięta i emanuje radością. Tak było też tym razem - tenisistka, która ma polskie korzenie (jej babcia do dziś mieszka w Łodzi), najpierw odniosła się do porażki ze Świątek w meczu singlowym i swojego nastawienia przed deblem.

Po chwili Paolini pogratulowała polskiej kadrze, która dotarła aż do półfinału, co jest historycznym sukcesem naszej reprezentacji. "To wielka drużyna, wielu Polaków kibicuje Polsce" - powiedziała, na co prowadzący wywiad nawiązał do jej korzeni. "Ty masz jakieś polskie korzenie, prawda?" - zapytał.