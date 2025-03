Chwalińska pierwszy taki turniej rozegrała pod koniec listopada w Buenos Aires - wygrała go, wspólnie z Katarzyną Kawą . Ponieważ starsza z Polek w kolejnych zawodach w brazylijskim Florianopolis chciała skupić się tylko na grze singlowej, walczyła jeszcze o przepustkę do kwalifikacji Australian Open, Maja połączyła siły z Brazylijką Laurą Pigossi . I... też wygrała rywalizację, a drugi tytuł dołożyła jeszcze w singlu.

W tym roku w deblu grała niewiele, dopiero na początku lutego, wspólnie z Czeszką Anastasią Detiuc, zdecydowały się na występ w WTA 250 w Klużu-Napoce. Przegrały dramatyczne spotkanie o półfinał, choć miały go już na wyciągnięcie ręki. A teraz grają wspólnie na mączce, na południu Turcji. W Antalyi wygrały pierwszy turniej rangi WTA 125, w drugim zaś są już w finale. A to dla zawodniczki z Bielska-Białej może oznaczać awans do setki najlepszych deblistek na świecie.