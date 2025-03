Ogromne wyzwanie przed Wisłą Kraków, wracają koszmary. "Trudno piłkarzy od tego odciąć"

Wydaje się, że wiślacy większy problem mogą mieć jednak ze stroną mentalną. W ostatnich czasie było bowiem tak, że te bardziej prestiżowe spotkania koszmarnie rzutowały na ich występy w lidze . Po zdobyciu Pucharu Polski krakowianie fatalnie punktowali na zapleczu Ekstraklasy i w efekcie nie dostali się nawet do barażów. Podobny scenariusz miał miejsce, gdy grali w eliminacjach europejskich pucharów, bo wówczas również zaniedbali ligę, co do dziś obija im się czkawką.

- Myślę, że zawodnicy też mają sporo tych doświadczeń i wiedzą, że jeżeli wcześniej się nie przygotują dobrze do spotkania pod względem mentalnym, to już na samej murawie jest to bardzo trudno zmienić. Liczę na to, że nie będzie problemu w tym aspekcie - dodaje.