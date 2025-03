Ma wielkie możliwości

Paweł Sitek ma ogromny talent, co udowodnił wielokrotnie w młodzieżowym żużlu. W zasadzie lepszy od niego był jedynie Maksymilian Pawełczak, choć zdarzały się pojedyncze turnieje, w których to górą wychodził właśnie Sitek. O młodzieżowcu mówi się, że jest największym ostrowskim talentem od czasów śp. Tomasza Jędrzejaka. 16-latek na motocyklu wygląda fantastycznie.



Oprócz rywalizacji, Sitka i Pawełczaka łączy także jeszcze jedna, ważna rzecz. Dwójka zawodników padła ofiarą systemu, który wymaga ukończenia 16. roku życia, by zadebiutować w lidze. Dla wielu zawodników to bardzo niesprawiedliwe - Gdybym sam mógł ten przepis zmienić, to zmieniłbym go (śmiech). Nie zanosi się jednak na taką zmianę. Jest to trochę krzywdzące, bo mamy praktycznie cały sezon do tyłu - mówił w rozmowie z Interią Sport, Maksymilian Pawełczak.