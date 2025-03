Zawrzało w Barcelonie, Dani Alves poznał wyrok sądu. Nagły zwrot akcji

Wśród kibiców wybuchło niemałe poruszenie, gdy pod koniec 2022 roku Dani Alves został oskarżony o napaść na tle seksualnym na kobietę w jednym z klubów nocnych w Barcelonie. Były piłkarz FC Barcelona, czy Paris Saint-Germain do winy się nie przyznał, a w trakcie procesu wielokrotnie zmieniał swoje zeznania. Sąd pierwszej instancji skazał go an 4,5 roku pozbawienia wolności, od czego ten się odwołał. Zgodnie z relacją hiszpańskich mediów, Sąd Najwyższy Katalonii wydał w tej sprawie ostateczny wyrok.