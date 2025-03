1:6, 1:6 ze Świątek, a teraz to. Finalistka Rolanda Garrosa odprawiona, już czeka na Polkę

Finalistka Rolanda Garrosa z 2023 roku walczyła z Eliną Switoliną o to, aby ponownie zmierzyć się z Igą Świątek - tym razem w czwartej rundzie WTA Miami. Polka pokonała Elise Mertens bez straty seta, więc ostatecznie to właśnie ona będzie rywalką zwyciężczyni tego meczu.

Świątek odebrała wiadomość z innego kortu. To ona czeka na Polkę w czwartej rundzie

W następnym gemie Karolina Muchova walczyła do końca o przełamanie. Miała nawet jednego breakpointa, ale Elina Switolina obroniła go, a następnie wyprowadziła dwa decydujące ciosy. Ostatecznie ten set padł łupem Ukrainki .

Po bardzo długim gemie Karolina Muchova została przełamana, ale to nie okazało się jeszcze decydujące. Chwilę później Czeszka zanotowała rebreaka i wróciła do meczu. Później sytuacja się ustabilizowała. Rywalki wygrywały swoje gemy, ale te kluczowe nieuchronnie nadchodziły.

Karolina Muchova przełamała serwis Eliny Switoliny w bardzo ważnym momencie. Wóczas wyszła na prowadzenie 5:3 i bardzo przybliżyła się do wygrania seta i doprowadzenia do wyrównania w całym meczu. Chwilę później tak właśnie się stało.

W trzecim secie na przełamanie musieliśmy czekać dopiero do szóstego gema. Elina Switolina wyszła wówczas na prowadzenie 4:2 i bardzo przybliżyło ją to do awansu do czwartej rundy WTA Miami. Kiedy Ukrainka była na fali, znakomicie wykorzystała swoją sytuację. Wygrała dwa kolejne gemy, ponownie przełamując serwis Czeszki. Tym samym wygrała 6:2 i cały mecz 2:1. Zwyciestwo Switoliny w decydującym secie było bardzo przekonujące.