Sabalenka nagle wypaliła po porażce z nastolatką. To nie z nią przegrała

Początkowo mecz układał się pod dyktando Sabalenki, która obroniła kilka break pointów, sama przełamywała rywalkę i wygrała 6:2. To wyraźnie sfrustrowało Andriejewą, jednak ta w drugiej partii szybko odzyskała rezon, zaczęła kontrolować wydarzenia na korcie i wygrała 6:4. Mimo "zrywów" Sabalenki w trzecim secie, pierwsza rakieta świata ugrała zaledwie trzy gemy i przegrała finał 6:2, 4:6, 3:6 , po raz drugi w karierze przegrywając z Andriejewą.

Dla Rosjanki to trzeci tytuł w karierze, a drugi wywalczony w tym sezonie. W lutym Andriejewa wygrała "tysięcznik" w Dubaju, w lipcu ubiegłego roku triumfowała w mniej prestiżowym turnieju WTA 250 w Jassy. "Chciałabym jeszcze raz podziękować sobie za walkę do końca, za to, że zawsze w siebie wierzyłam i nigdy się nie poddałam" - powiedziała 17-latka tuż po pokonaniu Sabalenki.