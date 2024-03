Bezradna Iga Świątek. Rosjanka wzięła srogi rewanż, Polka żegna się z turniejem w Miami

Aleksandrowa grała znakomicie, Świątek nie miała odpowiedzi. Zasłużony triumf Rosjanki

Chwilę później to nasza tenisistka musiała bronić dwóch okazji dla rywalki na przełamanie. Na szczęście rywalce nie udało się wyjść na prowadzenie 5:2, przez co Świątek cały czas utrzymywała kontakt ze swoją przeciwniczką. Rosjanka wciąż prezentowała się jednak świetnie przy swoim podaniu. Polce trudno było się do niego dobrać i niestety - już do końca pierwszej partii nie udało się tego dokonać. Aleksandrowa wygrała premierowego seta 6:4.