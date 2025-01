Hurkacz odpadł, a tu taka wiadomość z Australian Open. 6:1, 6:2 w meczu Polaka

Do tegorocznego Australian Open w rywalizacji singlowej przystąpiło sześcioro tenisistów z Polski: Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz. Linette odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Moyuką Uchijimą, Chwalińska na tym samym etapie turnieju została rozbita przez Jule Niemeier. Zdecydowanie lepiej radzą sobie Świątek i Fręch , które zobaczymy w trzeciej rundzie.

Kibice duże nadzieje wiązali z występami Hurkacza, który podczas United Cup potwierdził, że powoli wraca do wysokiej dyspozycji. Wrocławianin w pierwszej rundzie ograł w trzech setach Tallon Griekspoora i wydawało się, że nie będzie miał też problemów w starciu z Miomirem Kecmanoviciem. Niestety, Serb nie dość, że sprawił sensację, bo pokonał rozstawionego Polaka, to jeszcze zrobił to po dość jednostronnym starciu (6:4, 6:4, 6:2).