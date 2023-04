Iga Świątek celebruje właśnie pełny rok na pozycji liderki rankingu WTA. Mimo młodego wieku osiągnęła już sporo i zapracowała sobie na miano polskiej sportowej legendy. Popularnością mierzy się jedynie z Robertem Lewandowskim. Nie umyka to internautom, którzy co rusz zalewają internet memami obrazującymi "korespondencyjne scysje" między tenisistką a piłkarzem. Co na to sami zainteresowani? Oboje mają do sprawy dystans.