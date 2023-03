To wnioski wynikające z lektury raportu Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia, opublikowanego za rok 2022. Wynika z niego, że aż 89 procent Polaków interesuje się sportem, a w tym gronie 51 procent stanowią mężczyźni i 49 procent kobiety. Znaczy to, że zainteresowanie sportem rozkłada się już równo między płci.

Najpopularniejszymi dyscyplinami są niezmiennie piłka nożna, skoki narciarskie oraz siatkówka, ale tenis awansował do pierwszej piątki . Przegrywa jeszcze z lekkoatletyką i piłką ręczną. Rok 2022 należał do tej właśnie dyscypliny sportu i stanowił przełom w postrzeganiu tenisa przez Polaków, którzy coraz bardziej się nim interesują. Po raz pierwszy od czasów Wojciecha Fibaka polscy zawodnicy odnoszą w nim sukcesy, a po raz pierwszy w dziejach - aż takie.

Iga Świątek coraz bardziej rozpoznawalna

Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz to dzisiaj czołówka światowego tenisa, a ludzie bardzo dobrze reagują na dostarczane przez nich sukcesy. Sama Iga Świątek awansowała w rankingu najbardziej popularnych polskich sportowców z ósmej pozycji na trzecią. W 2020 roku zaledwie jedna trzecia Polaków rozpoznawała tę tenisistkę, dzisiaj jest to 68 procent. To wciąż daleko do Roberta Lewandowskiego, który ma rozpoznawalność na poziomie 80 procent. Drugie miejsce zajmuje Kamil Stoch z 72 procentami. Jego dotychczasowe sukcesy w skokach narciarskich nadal mają swój wymiar.