Dwa sety i dla Świątek było po wszystkim. Rewelacja turnieju podsumowała

Alexandra Eala, (jeszcze) 140. rakieta świata według rankingu WTA, bez dwóch zdań nie była nawet w trzecim szeregu kandydatek do tego, by zagrać w półfinale zmagań rangi 1000 w Miami. 19-letnia tenisistka wbrew wielu przeciwnościom zmieściła się w najlepszej czwórce zawodów - i to w jakim stylu.