Po sieci krążą już właściwie kultowe memy, których głównymi bohaterami są Iga Świątek i Robert Lewandowski. "Mnie też one śmieszą. Mam nadzieję, że nie sprawiają przykrości Robertowi" - komentowała obrazki tenisistka. A co ma do powiedzenia piłkarz? Po pytaniu o to aż parsknął śmiechem. Zapewnił, że podchodzi do sprawy z dystansem. Później nieco spoważniał i wyjaśnił, że życzy liderce rankingu WTA jak najlepiej.