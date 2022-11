WTA nawiązała do memów ze Świątek i Lewandowskim

Gol "Lewego" i jego wzruszenie nie umknęły uwadze wielu fanów futbolu, ale okazuje się, że również odbiło się to echem w świecie... żeńskiego tenisa. Samo spotkanie Polski z Arabią Saudyjską uważnie śledziła liderka światowego rankingu Iga Świątek: Iga Świątek dała się ponieść emocjom!

To jednak nie wszystko. Na oficjalnym koncie WTA na Twitterze pojawił się specjalny wpis dedykowany sukcesowi Roberta Lewandowskiego. Był on nawiązaniem do tego, jak napastnik polskiej kadry wspierał swego czasu Igę Świątek podczas French Open. Oprócz zdjęcia ze słynnego już spotkania Świątek i "Lewego" na trybunach, WTA wrzuciła też wymowny podpis: "ROBERCIK!"