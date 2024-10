Aryna Sabalenka może cieszyć się z pierwszej pozycji w rankingu WTA. Jak sama pisała, nie wie, jak długo go utrzyma. Trudno się dziwić, skoro Iga Świątek szykuje się już do boju o odzyskanie pozycji. Polka i Białorusinka szykują się do WTA Finals, ale ta druga nie spędza dużej części dnia na korcie. Pokazała w mediach społecznościowych, jak wygląda czas, który spędza niczym prawdziwa księżniczka.