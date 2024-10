Mocny przekaz Igi Świątek, takie słowa o Polsce. Padły z jednego powodu

Choć Iga Świątek nie wyszła na turniejowy kort od początku września, a konkretnie od zakończenia swojej przygody z US Open, to w obozie wiceliderki światowego rankingu dzieje się naprawdę sporo. Tenisistka zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim i rozpoczęła treningi pod okiem Wima Fissette'a, a teraz szlifuje formę przed WTA Finals. W dalszej perspektywie przed raszynianką jest jednak jeszcze m.in. udział w United Cup i to właśnie z tymi rozgrywkami związana jest ostatnia wypowiedź Świątek dotycząca jej ojczyzny.