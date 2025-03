Przybylska byłaby dumna z syna. Znowu zabłysnął, ojciec się pochwalił

Anna Przybylska byłaby dumna. Szymon Bieniuk znów na wybiegu

Szymon Bieniuk już w 2024 roku brylował na polskich wybiegach. Zadebiutował wtedy w podczas gali AMBERIF Vibes w Gdańsku. Co ciekawe, po roku wrócił w to samo miejsce i znów pokazał się w ciekawej kolekcji prezentowanej na miejscu. "AMBERIF Vibes to nowoczesne modowe show z muzycznym finałem, organizowane przy każdej edycji Targów AMBERIF w AMBEREXPO. Bursztyn to ponadczasowy symbol elegancji, który trafia do odbiorców w każdym wieku" - reklamowali wydarzenie organizatorzy.