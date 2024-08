O rywalizacji Polki i Białorusinki mówi się już od dawna. Odkąd 23-latka z Raszyna została numerem "jeden" kobiecego rankingu, jej oponentka robi absolutnie wszystko, aby to ona zasiadła na fotelu liderki. Raz jej się to nawet udało, gdy w ubiegłym sezonie dotarła aż do finału US Open i na niespełna miesiąc została pierwszą rakietą świata. Później na szczyt wróciła Świątek, która w niesamowitym stylu wygrała wszystkie swoje mecze i zgarnęła końcowe trofeum podczas kończącego sezon turnieju WTA Finals w Cancun.

Reklama