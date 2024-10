Sabalenka "odpowiedziała" Świątek. Pokazała, co robi przed WTA Finals

Iga Świątek znalazła nowego szkoleniowca i ciężko trenuje przed WTA Finals, by wrócić do najlepszej możliwej formy, co pokazywała już na krótkich wideo w mediach społecznościowych. Tymczasem Aryna Sabalenka, potrójna zwyciężczyni w Wuhan, która ostatnio niemal bezbłędnie radzi sobie na kortach robi zupełnie co innego. Na Instagramie zamieściła kilka zdjęć, na których "odpowiedziała" Idze Świątek.