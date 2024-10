Iga Świątek ukryła to przed całą Polską, teraz trener wyjawia. "Mieliśmy umowę"

Nim jednak doszło ostatecznie do tej zamiany Świątek nie mogła pozwolić sobie na zaprzestanie pełnowymiarowych przygotowań do kolejnych wyzwań - w treningach wspomagał ją wówczas Dawid Celt i fakt ten udawało się przez pewien czas utrzymać poza szerokim zainteresowaniem medialnym. Sam Celt w programie "Misja Sport", w rozmowie z Sebastianem Parfjanowiczem i Edytą Kowalczyk, uchylił nieco szerzej rąbka tajemnicy w całej tej sprawie.

Dawid Celt: Iga Świątek lubi ciszę, nie ingerowałem w to

"Ludzie w środowisku o tym wiedzieli, lecz nie przedostało się to do mediów. Wiemy, że Iga lubi ciszę. Nie ingerowałem w to. Mieliśmy umowę, że jeżeli ktoś będzie pytał, to mam mówić prawdę. Nikomu też specjalnie nie zależało na tym, żeby ta informacja wychodziła na jaw" - podkreślił.