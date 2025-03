To już oficjalne, potwierdzili ws. Andriejewej. Kilkanaście godzin po eliminacji Świątek

Iga Świątek znalazła się w tym sezonie przed szansą, by jako pierwsza tenisistka w historii BNP Paribas Open trzykrotnie triumfowała w singlowych zmaganiach na kortach w Indian Wells. Polka będzie musiała odroczyć tę próbę co najmniej o rok, bowiem w nocy z piątku na sobotę naszego czasu pożegnała się z kalifornijskimi rozgrywkami. Raszynianka po raz czwarty z rzędu zameldowała się w półfinale imprezy rangi WTA 1000 w tej lokalizacji , ale podobnie jak dwa lata temu, zakończyła turniej na tym etapie.

Wówczas 23-latka przegrała z Jelenę Rybakiną, tym razem wyeliminowała ją Mirra Andriejewa. 17-latka po raz drugi w ciągu kilku tygodni znalazła sposób na pokonanie wiceliderki rankingu. Najpierw wydarzyło się to w drodze do jej tytułu w tysięczniku w Dubaju. Wtedy Rosjanka odniosła dość pewne zwycięstwo - 6:3, 6:3. Nieco ponad dobę temu obserwowaliśmy zdecydowanie bardziej zaciętą rywalizację, ale i tym razem to tenisistka z Krasnojarska zeszła z kortu jako triumfatorka. Po tym, jak Iga wygrała drugiego seta 6:1, nadzieje na finał dla Świątek odżyły. Początek trzeciej partii ułożył się jednak niekorzystnie z perspektywy Polki, przegrywała już 1:4 z podwójnym breakiem. Mimo to pojawił się cień szansy dla raszynianki, by w ósmym gemie doprowadzić do wyrównania. Ostatecznie Andriejewa wygrała 7:6(1), 1:6, 6:3.