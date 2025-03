Decyzja Marciniaka wywołała burzę. Teraz przyszedł sygnał z UEFA, Polak na liście

Zamieszanie na Półwyspie Iberyjskim związane z Szymonem Marciniakiem związane jest z decyzją Polaka, który nie zaliczył trafienia Juliana Alvareza z rzutu karnego. Argentyńczyk poślizgnął się w serii "jedenastek" w starciu z Realem Madryt i dwukrotnie dotknął futbolówki. Doszło do analizy VAR, a po niej arbiter potwierdził druzgocący dla fanów Atletico werdykt. Podopieczni Diego Simeone po tym już się nie podnieśli. Przegrali konkurs, co było równoznaczne z odpadnięciem z Champions League na etapie 1/8 finału. Reklama

Kibiców w czerwono-biało-niebieskich barwach ogarnęła wściekłość. Mocne słowa na konferencji prasowej wygłosił też Diego Simeone. "Do każdego, kto tu jest: niech podniesie rękę, kto widział, że Julian dotknął piłkę dwa razy. No dalej. I co? Gotowi? Nikt nie podnosi. Poproszę następne pytanie. (...) Nigdy nie widziałem, żeby VAR interweniował w przypadku konkursu rzutów karnych" - wypalił niepocieszony na konferencji prasowej. Oczywiście zupełnie inny pogląd na sprawę mieli uradowani "Królewscy".

Szymon Marciniak wyróżniony przez UEFA. Polak znalazł się wśród znanych nazwisk

Żaden zły sygnał nie nadszedł natomiast z UEFA. Najlepszy na to dowód? Lista arbitrów zaproszonych na seminarium w Zurychu. Na liście uwzględniono aż 22 sędziów. Wśród nich znajdziemy także nazwisko Polaka. Szczegóły podał między innymi portal "gsp.ro", który jednocześnie wysnuł wniosek, że większość z zaproszonych do Szwajcarii osób poleci także na przyszłoroczny mundial. Rumuni chyba spoglądają jednak zbyt bardzo do przodu. Zanim nadejdą reprezentacyjne zmagania, za kilka miesięcy o prymat na świecie powalczą kluby i to właśnie na ten turniej może polecieć część zaproszonych rozjemców. Reklama

We wcześniejszych latach Unia Europejskich Związków Piłkarskich na globalny czempionat w wydaniu reprezentacyjnym wybierała dziesięciu arbitrów. Nadchodzący mundial będzie jednak rekordowy pod względem liczby uczestników, więc wobec tego ze Starego Kontynentu do USA, Meksyku oraz Kanady powinno polecieć również więcej sędziów ze Starego Kontynentu. Pozycja Szymona Marciniaka nie powinna być zagrożona. Płocczanin należy do światowej czołówki. Zresztą zaproszenie na seminarium mówi samo za siebie.

Uczestnicy sędziowskiego seminarium w Zurychu:

Irfan Peljto (Bośnia i Hercegowina)

Michael Oliver (Anglia)

Anthony Taylor (Anglia)

Jesús Gil Manzano (Spania)

José Maria Sánchez Martínez (Hiszpania)

François Letexier (Francja)

Clément Turpin (Francja)

Daniel Siebert (Niemcy)

Felix Zwayer (Niemcy)

Marco Guida (Włochy)

Maurizio Mariani (Włochy)

Serdar Gözübüyük (Holandia)

Danny Makkelie (Holandia)

Espen Eskås (Norwegia)

Szymon Marciniak (Polska)

João Pedro da Silva Pinheiro (Portugalia)

István Kovács (Romunia)

Sandro Schärer (Szwajcaria)

Ivan Kružliak (Słowenia)

Slavko Vinčić (Słowenia) Reklama

Glenn Nyberg (Szwecja)

Halil Umut Meler (Turccja)

Reklama Barcelona trenuje przed wyjazdowym starciem z Benficą w LM. WIDEO / Associated Press / © 2025 Associated Press

Szymon Marciniak / Ronny Hartmann / AFP / AFP

Szymon Marciniak / Foto Olimpik/NurPhoto / AFP