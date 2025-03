Szarapowa w ogniu pytań. Świątek może poczuć żal, padł temat jej pogromczyni

Ostatnie miesiące w damskim tenisie należą między innymi do Mirry Andriejewej. Rosjanka, pomimo młodego wieku, znajduje się już w gronie czołowych zawodniczek globu. W najlepszy możliwy sposób nastolatka ogromną klasę udowodniła zaledwie kilka tygodni temu, wygrywając turniej WTA 1000 w Dubaju. Triumf utalentowanej sportsmenki nie wziął się z przypadku. Po drodze do pucharu pokonała między innymi Jelenę Rybakinę czy samą Igę Świątek. Reklama

O ile Kazaszka zdołała ugrać w starciu z Rosjanką seta, o tyle Polka okazała się zupełnie bezradna. Po wszystkim schodziła z kortu wściekła, ignorując wystawiającego do niej rękę Wima Fissetta. Mirrę Andriejewą sukces zmotywował do dalszej pracy. Trwa właśnie jej kapitalna seria. 12 marca zakwalifikowała się do ćwierćfinału Indian Wells. Znów na drodze nastolatki stanęła Jelena Rybakina. Tym razem starsza z zawodniczek przegrała z kretesem 1:6, 2:6.

W Rosji, widząc to, co wyprawia wschodząca gwiazda tenisa, są pod wielkim wrażeniem. Dobre wyniki docierają nie tylko do kibiców, ale także legend dyscypliny. Temat Mirry Andriejewej podczas trwania zmagań w Stanach Zjednoczonych poruszyła Maria Szarapowa. 37-latka udzieliła obszernego wywiadu portalowi "popsugar.com". Jedno z pytań dotyczyło obecnie grających zawodniczek, które imponują jej najbardziej.

Andriejewa wyróżniona przez Szarapową. A za chwilę możliwy kolejny mecz ze Świątek

Padły trzy nazwiska. Co ciekawe, wśród nich nie było Igi Świątek. Kogo dokładnie wyróżniła Rosjanka? "Jestem wielką fanką Coco Gauff. Chociaż już wygrała Wielkiego Szlema, to jest ekscytująca do oglądania i ma przed sobą świetlaną przyszłość. Radzi sobie również świetnie poza kortem. Ons Jabeur ma niesamowitą historię i zainspirowała wiele młodych dziewcząt do uprawiania sportu w regionie świata, w którym tenis nie jest znany" - przekazała. Reklama

Na sam koniec padło nazwisko dużo młodszej rodaczki. "Mirra Andriejewa to kolejny talent, za którym trzymam kciuki. Niedawno znalazła się w pierwszej dziesiątce, więc zdecydowanie warto ją obserwować" - oznajmiła Maria Szarapowa.

Całkiem możliwe, że nastolatka niebawem znów zagra z Igą Świątek. Jeżeli Polka oraz Rosjanka wygrają swoje mecze ćwierćfinałowe, to spotkają się w półfinale imprezy w Indian Wells. Tekstowa relacja najbliższej konfrontacji raszynianki z Zheng Qinwen w Interia Sport.

Reklama Iga Świątek – Karolina Muchova. Indian Wells 2024. Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Mirra Andriejewa / AFP

Mirra Andriejewa / Oscar Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP / AFP