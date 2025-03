Gorąco w Rosji przed meczem Świątek. Wskazali wielki problem Polki

Iga Świątek w tym sezonie jeszcze nie zagrała w żadnym indywidualnym finale turnieju WTA. Polka najdalej zaszła do półfinału, co wydarzyło się dwukrotnie. Na drodze do kolejnego stanęła Mirra Andriejewa podczas imprezy WTA 1000 w Dubaju. Rosjanka wygrała z Igą w dwóch setach. W półfinale Indian Wells dojdzie do powtórki tej rywalizacji, a Rosjanie oczywiście podgrzewają atmosferę. "Ona doskonale wie, jak rozgrywać decydujące mecze" - stwierdzają dziennikarze "sovsport.ru".