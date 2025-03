Lewandowski w opałach. Polak dostał złą wiadomość, sytuacja podbramkowa

Fakt, że Robert Lewandowski znów na poważnie włączył się do walki o pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej, napawa dużym optymizmem. Polak w tym momencie, a trwa 28. kolejka, przoduje na tej liście z dorobkiem wynoszącym 21 bramek. W sobotę w meczu z Villarreal CF jego główny rywal zadał dwa ciosy, które bardzo mocno przybliżyły go do Polaka. Przewaga jest już nieznaczna.