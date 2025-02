Świątek jeszcze nie wyszła na kort, a decyzja już zapadła. Jest potwierdzenie ws. Sabalenki

Świątek przed wielkim wyzwaniem w Dosze. Pogoń za Sabalenką trwa

W najnowszym zestawieniu nie doszło do zmiany na szczycie. Świątek wciąż traci do Sabalenki równo 186 punktów, ale zmieni się to po zakończeniu zmagań w Dosze. Niestety raszynianka na pewno nie wyprzedzi tenisistki z Mińska, a do tego jeszcze straci. Wszystko przez to, że jako triumfatorka będzie broniła 1000 punktów rankingowych, wywalczonych przed rokiem. Wówczas Białorusinka odpuściła rozgrywki, dzięki czemu każde jej zwycięstwo pozwoli na powiększenie rankingowego dorobku. Już sam udział oznacza dodatkowe "oczka".