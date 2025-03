Wyróżniona przez księżną Walii, ograna przez Polkę. Marsz po Roland Garros

Urodziła się w Tokio, dorastała w Szwajcarii, a później w Londynie, studiowała w Oklahomie, do 2022 roku reprezentowała Japonię, później już Wielką Brytanię - tak w skrócie wygląda życiorys Yuriko Lily Miyazaki . Dziś 29-letniej już tenisistki, która wielkiej kariery nigdy nie zrobiła i już zapewne nie zrobi. A mimo to na Wyspach jest regularnie doceniania , dostaje dzikie karty do organizowanych tam turniejów, a w światowym rankingu długimi miesiącami była wśród 200 najlepszych zawodniczek świata.

I teraz zapewne z tego grona wypadnie, a co duży wpływ będzie miała jej porażka w turnieju ITF W75 w Mariborze z Lindą Klimovicovą . Od października zeszłego roku reprezentującą Polskę zawodniczką z Czech, która chce wrócić do TOP 200 i załapać się na kwalifikacje French Open.

Spotkanie z księżną tuż Przed starciem Alcaraza z Djokoviciem. Sama zakończyła Wimbledonem wynikiem 0:6, 0:6

Yuriko Lily Miyazaki do TOP 200 światowego rankingu awansowała po US Open w 2023 roku, przeszła wtedy kwalifikacje, w pierwszej rundzie głównej drabinki uległa Belindzie Bencic. Podczas zeszłorocznego Wimbledonu znalazła się na okładkach brytyjskich gazet, choć nie za sprawą swoich sportowych wyników. Tu odpadła w drugiej rundzie, przegrywają w 50 minut rowerem z Darią Kasatkiną. W ostatnim dniu turnieju, tuż przed finałem Carlosa Alcaraza z Novakiem Djokoviciem , była bowiem jedną z pięciu brytyjskich tenisistek, obok choćby Emmy Raducanu , które spotkały się na obiekcie z księżną Kate i jej córką .

Kate Middleton jest zaś patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club od 2016 roku, ale z uwagi na chorobę nowotworową zaprzestała aktywności. Jej obecność na Wimbledonie była dopiero drugim publicznym wyjściem od czasu ogłoszenia choroby.

Miyazaki była w Mariborze rozstawiona z ósemką, rok wcześniej dotarła w Słowenii do ćwierćfinału, eliminując m.in. Polinę Kudiermietową . Teraz w pierwszej rundzie wpadła na Lindę Klimovicovą, czyli byłą reprezentantkę Czech, która od października zeszłego roku posługuje się polskim paszportem. 20-latka z BKS Advantage Bielsko-Biała wróciła do rywalizacji po trzytygodniowej przerwie i całkiem niezłym początku sezonu (tytuł i finał w La Marsie, ćwierćfinał w Trnawie).

Awans Lindy Klimovicovej w ITF W75 w Mariborze. 20-latka walczy o miejsce w kwalifikacjach Roland Garros

W meczu z Miyazaki Klimovicova zagrała perfekcyjnie przy własnym podaniu, co zresztą staje się jej dużym atutem. Brytyjka ani razu jej nie przełamała, choć w pierwszym secie miała aż sześć takich szans. W tych newrlagicznych momentach serwis właśnie pomagał. Sama zaś wywalczyła breaka w piątym gemie, a później drugim przełamaniem zamknęła tę partię - 6:3.W drugim secie strony returnujące miały jeszcze mniej do powiedzenia. Nie było ani jednej gry na przewagi, było za to jedno przełamanie. I dokonała tego Klimovicova, która w szóstym gemie pokonała Miyazaki do zera. A później już spokojnie utrzymała przewagę do końca. Po 80 minutach wygrała 6:3, 6:3, zaliczyła dziewięć asów.